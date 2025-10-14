BACHAR MAR-KHALIFE – CARRE D’ARGENT – PONT CHATEAU Pontchateau

BACHAR MAR-KHALIFE Début : 2025-10-14 à 20:30. Tarif : – euros.

CARRE ARGENT-VILLE PONT CHATEAU PRÉSENTE : BACHAR MAR-KHALIFEEntre ballades intimes et envolées libertaires, un piano-voix au message humaniste.Avec sa dernière tournée On/Off, l’artiste franco-libanais a marqué les esprits grâce à la profondeur émotionnellede son répertoire, fusion magistrale d’électro, de rock, de lyrisme oriental et de chanson française. Avec Postludes,c’est un retour à l’essentiel : en piano-voix solo, Bachar explore la mélancolie de l’oeuvre de Chopin et reprend deschansons emblématiques de Christophe ou encore de Nirvana. Tel un manifeste, son interprétation semble plushabitée que jamais comme en témoigne le sublime Sawfa Nabqa Houna, ode à la résilience des peuples confrontésà l’exil ou à l’adversité.On aime le timbre unique et les mélodies suspendues qui tissent de subtils ponts entre Orient et Occident. GRAND PRIX DES MUSIQUES DU MONDE DE LA SACEM 2021 NOMMÉ AUX VICTOIRES DU JAZZ 2021 PRIX MICHEL LEGRAND 2022

CARRE D’ARGENT – PONT CHATEAU ALLEE DU BRIVET 44160 Pontchateau 44