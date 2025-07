Bachar Mar-Khalifé concert salle du carré d’argent Pontchâteau

salle du carré d’argent rue du Port du Four Pontchâteau Loire-Atlantique

Début : 2025-10-14 20:30:00

fin : 2025-10-14 20:30:00

2025-10-14

https://www.carredargent.fr/agenda/bachar-mar-khalife/

Bachar Mar-Khalifé

MUSIQUE

Jazz, classique, world

Avec sa dernière tournée On/Off, l’artiste franco-libanais a marqué les esprits grâce à la profondeur émotionnelle de son répertoire, fusion magistrale d’électro, de rock, de lyrisme oriental et de chanson française. Avec Postludes, c’est un retour à l’essentiel en piano-voix solo, Bachar explore la mélancolie de l’oeuvre de Chopin et reprend des chansons emblématiques de Christophe ou encore de Nirvana. Tel un manifeste, son interprétation semble plus habitée que jamais comme en témoigne le sublime Sawfa Nabqa Houna, ode à la résilience des peuples confrontés à l’exil ou à l’adversité.

GRAND PRIX DES MUSIQUES DU MONDE DE LA SACEM 2021

NOMMÉ AUX VICTOIRES DU JAZZ 2021

PRIX MICHEL LEGRAND 2022

INTERPRÈTE Bachar Mar-Khalifé (piano, chant)

Durée 1h30

TARIFS

plein 25€

partenaire 23€

réduit 20€

Pass 20€ ou 13€

Infos et réservations 02 40 01 61 01 / billetteriecap@pontchateau.fr .

salle du carré d’argent rue du Port du Four Pontchâteau 44160 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 01 40 10 otsi@cc-paysdepontchateau.fr

