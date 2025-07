Bachar Mar-Khalifé : Postludes – Saison Lieu Unique Lieu Unique (le) Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-03-14 20:00

9 € à 25 €

Pianiste, percussionniste, chanteur et poète libanais, Bachar Mar-Khalifé a grandi au milieu des bouleversements politiques de son pays. Sa musique renoue avec une universalité inspirante, à la croisée des chemins du jazz, de la pop, du néoclassique et de l’électronique. Entre 2010 et 2020, l’artiste sort 5 albums et collabore avec une pléthore d’artistes prestigieux : Kery James, Chapelier Fou, Carl Craig, Jeanne Cherhal, l’actrice Golshifteh Farahani. En 2024, il prend son public par surprise avec « Postludes », un mini-album qui le voit reprendre six préludes de Chopin, « Something In The Way » de Nirvana et « Les Paradis perdus » de Christophe. Un retour à une formule piano-voix et une interprétation plus habitée que jamais. On y croise aussi le chant de Sawfa Habqa Houna, devenu symbole de résilience de la population à Gaza et de son Liban natal meurtri. Un répertoire qui vient sublimer l’approche intime et bouleversante d’un artiste qui prône plus que jamais universalisme et réconciliation. Coréalisation Lieu Unique et La Soufflerie

Lieu Unique (le) Nantes

