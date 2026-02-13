« Bachata Fundays »: après midi danse latino : atelier et danse libre, Le [K]Rabo, Putanges-le-Lac

« Bachata Fundays »: après midi danse latino : atelier et danse libre Dimanche 15 février, 15h00 Le [K]Rabo Orne

Atelier Initiation 8€ (6€ pour adhérents asso dancisto). Danse libre à partir de 16H00-gratuit

Le [K]Rabo 2 rue de la Pommeraie, Rabodanges Putanges-le-Lac 61210 Orne Normandie

Besoin de Soleil et de bonne “Vib” ? Venez danser la Bachata avec Yvain et Audrey 15h-16h- Initiation échange de rôle en bachata. (pas de bases requis) 16h -Danse libre Bachata jusqu’à 20h (Gratuite)