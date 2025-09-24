BACHATA NIGHT Montpellier

BACHATA NIGHT Montpellier mercredi 24 septembre 2025.

BACHATA NIGHT

50 Rue Isabelle Eberhardt Montpellier Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-24

fin : 2025-09-24

Date(s) :

2025-09-24

Une soirée 100 % danse latine avec l’école Kadanses initiation à la bachata, démonstrations, battle et cocktails. Passion, rythme et partage au programme !

Une soirée 100 % danse latine avec l’école Kadanses initiation à la bachata, démonstrations, battle et cocktails. Passion, rythme et partage au programme !

Sur le rooftop

20h-22h .

50 Rue Isabelle Eberhardt Montpellier 34000 Hérault Occitanie +33 4 12 05 19 25 HELLO@JOSTMONTPELLIER.COM

English :

An evening of 100% Latin dance with the Kadanses school: introduction to bachata, demonstrations, battle and cocktails. Passion, rhythm and sharing!

German :

Ein Abend zu 100 % lateinamerikanischer Tanz mit der Tanzschule Kadanses: Einführung in Bachata, Vorführungen, Battle und Cocktails. Leidenschaft, Rhythmus und Austausch stehen auf dem Programm!

Italiano :

Una serata di ballo 100% latino con la scuola Kadanses: introduzione alla bachata, dimostrazioni, battaglia e cocktail. Passione, ritmo e condivisione sono in programma!

Espanol :

Una velada de baile 100% latino con la escuela Kadanses: iniciación a la bachata, demostraciones, batalla y cóctel. Pasión, ritmo y convivencia en el programa

L’événement BACHATA NIGHT Montpellier a été mis à jour le 2025-08-28 par 34 OT MONTPELLIER