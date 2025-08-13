BACHATA SUMMER #3 Lattes

BACHATA SUMMER #3 Lattes mercredi 13 août 2025.

BACHATA SUMMER #3

Avenue de l’Agau Lattes Hérault

MM’S qualità by Micka présente le Summer Bachata au Mas du Cheval !

Prépare-toi pour une soirée caliente sous les étoiles, le mercredI 13 Août de 20h à 2h, dans un cadre idyllique à Lattes !

Réservation conseillée ici https://www.masducheval.com/reservation/

AU PROGRAMME :

20h00 Initiation Bachata 100% débutant Gratuite et ouverte à toutes et tous, pas besoin de venir avec un ou une partenaire !

20h45 Cours débutant offert On passe à la vitesse supérieure, toujours dans la joie et la bonne humeur !

21h30 à 02h00 Soirée 100% Bachata avec le DJ Sucré, venu tout droit de Marseille ambiance torride garantie, bachata non-stop et good vibes à gogo !

Viens vivre une soirée inoubliable avec MM’s Qualità danse, sourires, chaleur et musique latine sous les étoiles !

C’est LA soirée bachata de l’été… tu ne veux pas manquer ça, si ?

Les photographes et vidéastes Damien Delorme et Ek seront là pour immortaliser vos plus beaux pas de danse.

Réservation gratuite à partir de 1 personne, pour cette soirée, les mineurs sont autorisés. .

Avenue de l’Agau Lattes 34970 Hérault Occitanie

English :

MM’S qualità by Micka presents: Summer Bachata at Mas du Cheval!

Get ready for a caliente evening under the stars, on Wednesday August 13th from 8pm to 2am, in an idyllic setting in Lattes!

Reservations recommended here: https://www.masducheval.com/reservation/

German :

MM’S qualità by Micka präsentiert: Summer Bachata auf Mas du Cheval!

Bereite dich auf einen heißen Abend unter den Sternen vor, am MittwochI 13. August von 20 bis 2 Uhr, in einem idyllischen Rahmen in Lattes!

Reservierung wird hier empfohlen: https://www.masducheval.com/reservation/

Italiano :

MM’S qualità by Micka presenta: Bachata estiva al Mas du Cheval!

Preparatevi a una serata caliente sotto le stelle, mercoledì 13 agosto dalle 20.00 alle 2.00, in una cornice idilliaca a Lattes!

Si consiglia di prenotare qui: https://www.masducheval.com/reservation/

Espanol :

MM’S qualità by Micka presenta: ¡Bachata de verano en el Mas du Cheval!

¡Prepárate para una noche caliente bajo las estrellas, el miércoles 13 de agosto de 20:00 a 02:00, en un entorno idílico en Lattes!

Reservas recomendadas aquí: https://www.masducheval.com/reservation/

