Bachata world festival Brive-la-Gaillarde

L’association Bachata Energy 19 est fière de vous présenter la toute première édition du Bachata Energy World Festival ( FESTIVAL INTERNATIONAL )

Pour cette édition exceptionnelle, nous aurons l’immense honneur d’accueillir les artistes internationaux Michal y Nicki, qui animeront deux workshops internationaux exclusifs, pour faire vibrer les danseurs de tous niveaux.

Full Pass (Workshops + soirées) 50€

Soirée seule ( SBK ) 15€ ( le jour J, seulement si places disponibles )

Nombre de places limités

Paiement sur le site https://www.helloasso.com/…/bachata-energy-world-festival

Espèce et CB acceptés uniquement

Food truck et stands animations sur place. .

116 Avenue du 11 Novembre 1918 Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine

