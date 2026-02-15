Bachata world festival Brive-la-Gaillarde
Bachata world festival Brive-la-Gaillarde samedi 2 mai 2026.
Bachata world festival
116 Avenue du 11 Novembre 1918 Brive-la-Gaillarde Corrèze
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-02
fin : 2026-05-02
Date(s) :
2026-05-02
L’association Bachata Energy 19 est fière de vous présenter la toute première édition du Bachata Energy World Festival ( FESTIVAL INTERNATIONAL )
Pour cette édition exceptionnelle, nous aurons l’immense honneur d’accueillir les artistes internationaux Michal y Nicki, qui animeront deux workshops internationaux exclusifs, pour faire vibrer les danseurs de tous niveaux.
Full Pass (Workshops + soirées) 50€
Soirée seule ( SBK ) 15€ ( le jour J, seulement si places disponibles )
Nombre de places limités
Paiement sur le site https://www.helloasso.com/…/bachata-energy-world-festival
Espèce et CB acceptés uniquement
Food truck et stands animations sur place. .
116 Avenue du 11 Novembre 1918 Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Bachata world festival
L’événement Bachata world festival Brive-la-Gaillarde a été mis à jour le 2026-02-12 par Brive Tourisme