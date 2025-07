Bachibouzouk Forbach

Bachibouzouk Forbach mardi 4 novembre 2025.

Bachibouzouk

71 Avenue St. Rémy Forbach Moselle

Mercredi 2025-11-04 10:00:00

2025-11-05

2025-11-04 2025-11-05

Trois garçons téméraires, un peu têtes brûlées, partent à l’aventure et s’inventent des mondes qui se font et se défont en permanence. Au croisement de la danse et du théâtre

d’objet, porté par une scénographie inventive et étonnante, Bachibouzouk sobriquet des mercenaires maladroits et inexpérimentés de l’Empire Ottoman, popularisé plus tard par le fameux capitaine Haddock est l’histoire d’une amitié qui se vit au travers de défis à relever et à surpasser en commun.

Infos pratiques Danse et théâtre d’objet, sans paroles, durée 50min, à partir de 6ans.

Le Carreau Scène nationale 4 novembre 2025 à 10h00 et 14h30. Le 5 novembre 2025 à 10h00 et 15h00.Tout public

71 Avenue St. Rémy Forbach 57600 Moselle Grand Est +33 3 87 84 64 34 billetterie@carreau-forbach.com

English :

Three reckless, hot-headed boys set off on an adventure, inventing worlds that are constantly being made and unmade. At the crossroads of dance and object theater

bachibouzouk the nickname of the clumsy, inexperienced mercenaries of the Ottoman Empire, later popularized by the famous Captain Haddock is the story of a friendship that is lived through shared challenges.

Practical info: Dance and object theater, wordless, duration: 50min, age 6 and up.

Le Carreau Scène nationale: November 4, 2025 at 10:00 am and 2:30 pm. November 5, 2025 at 10am and 3pm.

German :

Drei tollkühne, etwas hitzköpfige Jungen begeben sich auf ein Abenteuer und erfinden Welten, die sich ständig bilden und wieder zerbrechen. An der Schnittstelle von Tanz und Theater

die Geschichte von Bachibouzouk, einem Spitznamen für ungeschickte und unerfahrene Söldner im Osmanischen Reich, der später durch den berühmten Kapitän Haddock popularisiert wurde, ist die Geschichte einer Freundschaft, die durch Herausforderungen gelebt wird, die gemeinsam angenommen und überwunden werden müssen.

Praktische Informationen: Tanz und Objekttheater, ohne Worte, Dauer: 50min, ab 6 Jahren.

Le Carreau Scène nationale: 4. November 2025 um 10:00 und 14:30 Uhr. 5. November 2025 um 10.00 und 15.00 Uhr.

Italiano :

Tre ragazzi temerari, un po’ teste calde, partono all’avventura e inventano mondi che si fanno e si disfano continuamente. All’incrocio tra danza e teatro d’oggetti

bachibouzouk soprannome dei maldestri e inesperti mercenari dell’Impero Ottomano, poi reso popolare dal famoso Capitano Haddock è la storia di un’amicizia che si vive attraverso sfide da affrontare e superare insieme.

Informazioni pratiche: Danza e teatro d’oggetti, senza parole, durata: 50 minuti, dai 6 anni in su.

Le Carreau Scène nationale: 4 novembre 2025 alle 10.00 e alle 14.30. 5 novembre 2025 alle 10.00 e alle 15.00.

Espanol :

Tres chicos temerarios y un poco impulsivos se lanzan a la aventura inventando mundos que se hacen y deshacen constantemente. En la encrucijada de la danza y el teatro de objetos

bachibouzouk ? apodo de los torpes e inexpertos mercenarios del Imperio Otomano, popularizado más tarde por el célebre capitán Haddock ? es la historia de una amistad que se vive a través de retos que hay que afrontar y superar juntos.

Información práctica: Danza y teatro de objetos, sin palabras, duración: 50min, a partir de 6 años.

Le Carreau Scène nationale: 4 de noviembre de 2025 a las 10.00 h y a las 14.30 h. 5 de noviembre de 2025 a las 10.00 h y a las 15.00 h.

