Back 2000’s Jimmy n Drinks Châteaurenard lundi 10 novembre 2025.

Lundi 10 novembre 2025 à partir de 19h. Jimmy n Drinks 21 Cours Carnot Châteaurenard Bouches-du-Rhône

Début : 2025-11-10 19:00:00
2025-11-10

Concert Back 2000’s 100% Vinyle (Saxo & DJs) .
Le meilleur des années 2000’s 100% Vinyle avec DJ Pauleau & Loran B avec Saxo Live.   .

Jimmy n Drinks 21 Cours Carnot Châteaurenard 13160 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 15 01 48  contact@jimmyndrinks.fr

English :

Back 2000’s 100% Vinyl (Saxo & DJs) concert.

German :

Konzert Back 2000’s 100% Vinyl (Saxofon & DJs) .

Italiano :

Concerto 100% vinile degli anni 2000 (Saxo e DJ).

Espanol :

Back 2000’s 100% Vinilo concierto (Saxo y DJs).

L’événement Back 2000’s Châteaurenard a été mis à jour le 2025-10-27 par Office de Tourisme Intercommunal de Terre de Provence