Back 2000’s Jimmy n Drinks Châteaurenard
Back 2000’s
Lundi 10 novembre 2025 à partir de 19h. Jimmy n Drinks 21 Cours Carnot Châteaurenard Bouches-du-Rhône
Début : 2025-11-10 19:00:00
fin : 2025-11-10
2025-11-10
Concert Back 2000’s 100% Vinyle (Saxo & DJs) .
Le meilleur des années 2000’s 100% Vinyle avec DJ Pauleau & Loran B avec Saxo Live. .
Jimmy n Drinks 21 Cours Carnot Châteaurenard 13160 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 15 01 48 contact@jimmyndrinks.fr
English :
Back 2000’s 100% Vinyl (Saxo & DJs) concert.
German :
Konzert Back 2000’s 100% Vinyl (Saxofon & DJs) .
Italiano :
Concerto 100% vinile degli anni 2000 (Saxo e DJ).
Espanol :
Back 2000’s 100% Vinilo concierto (Saxo y DJs).
L’événement Back 2000’s Châteaurenard a été mis à jour le 2025-10-27 par Office de Tourisme Intercommunal de Terre de Provence