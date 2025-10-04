BACK ET FORTH – BACK ET FORTH THE SUGAR FAMILY – L’ARSENAL Nogent-Le-Rotrou

BACK ET FORTH – BACK ET FORTH THE SUGAR FAMILY Début : 2025-10-04 à 20:30. Tarif : – euros.

BACK & FORTHLa sonorité de leur nom traduit la force et la douceur qui émanent de leur musique. Chroniques introspectives du temps qui défile, on sent l’univers fondre doucement autour de nous avant de, l’instant d’après, retrouver l’énergie et la gaieté.Trois artistes, trois voix harmonieusement entremêlées, qui avancent dans une ambiance intime, en accord avec les thèmes qui animent leurs textes en anglais : la contemplation, les voyages, les rencontres, les états d’âme, l’expérience humaine dans toutes ses nuances.THE SUGAR FAMILYHéritiers transatlantiques de la Carter Family, The Sugar Family porte avec enthousiasme et fraîcheur les couleurs de la folk song américaine.Puisant jusque dans les racines du gospel jusqu’aux rives de l’Ohio, leurs ballades old-time tantôt envoûtantes, tantôt jubilatoires ! Grâce à leurs compositions originales et leur répertoire traditionnel, la musique portée par ces cinq musicien.ne.s touche au coeur et exalte les corps .Leurs histoires transportent le public, mises en lumière par des harmonies poétiques et des timbres puissants qui se distinguent puis se rassemblent autour de mélodies entêtantesPortées par un amour fraternel et contagieux, leurs voix résonnent en choeur et vous emportent avec elles au carrefour de la folk la plus limpide et du bluegrass le plus brut.

L’ARSENAL 8, PLACE SULLY 28400 Nogent-Le-Rotrou 28