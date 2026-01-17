Back from CES, EuraTechnologies, Lille

Back from CES Vendredi 23 janvier, 11h30 EuraTechnologies Nord

Gratuit sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-01-23T11:30:00+01:00 – 2026-01-23T14:00:00+01:00

Fin : 2026-01-23T11:30:00+01:00 – 2026-01-23T14:00:00+01:00

Au programme :

​ Les grandes tendances du CES 2026

par Nicolas Quilliet, Fondateur de Wokine et Rudy Houque, Co-fondateur de BluegrIOT

​ Table ronde | Retour d’expérience des 7 startups exposantes :

Colorfol, Deglace, WheelMove, StudAgent, Inside Quest, Groupe O et PianoLed

Infos pratiques

Date : Vendredi 23 janvier 2026

⏰ Horaire : 11h30 – 14h

Lieu : Auditorium d’EuraTechnologies, Lille

Inscription : https://www.euratechnologies.com/blog/evenements/back-from-ces-2026-temoignages-startups-tendances

Découvrez en exclusivité les grandes tendances dévoilées lors du CES 2026, l’un des salons les plus influents au monde dédié à l’innovation technologique. CES Tech