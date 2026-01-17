Back from CES, EuraTechnologies, Lille
Gratuit sur inscription
Au programme :
Les grandes tendances du CES 2026
par Nicolas Quilliet, Fondateur de Wokine et Rudy Houque, Co-fondateur de BluegrIOT
Table ronde | Retour d’expérience des 7 startups exposantes :
Colorfol, Deglace, WheelMove, StudAgent, Inside Quest, Groupe O et PianoLed
Infos pratiques
Date : Vendredi 23 janvier 2026
⏰ Horaire : 11h30 – 14h
Lieu : Auditorium d’EuraTechnologies, Lille
Inscription : https://www.euratechnologies.com/blog/evenements/back-from-ces-2026-temoignages-startups-tendances
