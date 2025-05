Back to 90’s 00’s au Mamão – Mamão Bourg-de-Péage, 17 mai 2025 18:00, Bourg-de-Péage.

Drôme

Back to 90’s 00’s au Mamão Mamão 275 Allée des deux soeurs Bourg-de-Péage Drôme

Début : 2025-05-17 18:00:00

fin : 2025-05-17 01:00:00

2025-05-17

Venez nombreux pour profiter d’une soirée aux couleurs des années 90 et 2000, animée par DJ Guest !

Mamão 275 Allée des deux soeurs

Bourg-de-Péage 26300 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 85 48 54 85 contact@mamao.fr

English :

Come one, come all and enjoy an evening of 90s and 2000s music, hosted by DJ Guest!

German :

Kommen Sie zahlreich, um einen Abend in den Farben der 90er und 2000er Jahre zu genießen, der von DJ Guest moderiert wird!

Italiano :

Venite tutti a godervi una serata di musica anni ’90 e 2000, presentata da DJ Guest!

Espanol :

Venid todos y disfrutad de una noche de música de los 90 y los 2000, con DJ Guest como anfitrión

L’événement Back to 90’s 00’s au Mamão Bourg-de-Péage a été mis à jour le 2025-05-14 par Valence Romans Tourisme