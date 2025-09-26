BACK TO 90’S / 2000’S Montpellier

BACK TO 90'S / 2000'S Montpellier vendredi 26 septembre 2025.

BACK TO 90’S / 2000’S

50 Rue Isabelle Eberhardt Montpellier Hérault

Un retour dans le temps avec les meilleurs sons soul, funk, R’n’B et hip-hop des années 90/2000. Ambiance dansante, décontractée et ultra-festive.

Vendredi 26 septembre

De 19h30 22h30

Un retour dans le temps avec les meilleurs sons soul, funk, R’n’B et hip-hop des années 90/2000. Ambiance dansante, décontractée et ultra-festive. .

50 Rue Isabelle Eberhardt Montpellier 34000 Hérault Occitanie +33 4 12 05 19 25 HELLO@JOSTMONTPELLIER.COM

English :

A trip back in time with the best soul, funk, R?n?B and hip-hop sounds of the 90s/2000s. The atmosphere is danceable, relaxed and ultra-festive.

German :

Eine Zeitreise in die Vergangenheit mit den besten Soul-, Funk-, R?n?B- und Hip-Hop-Sounds der 90er/2000er Jahre. Tanzbare, entspannte und ultra-festliche Atmosphäre.

Italiano :

Un viaggio nel tempo con le migliori sonorità soul, funk, R?n?B e hip-hop degli anni ’90 e 2000. L’atmosfera è ballabile, rilassata e ultra-festiva.

Espanol :

Un viaje en el tiempo con los mejores sonidos soul, funk, R&B y hip-hop de los años 90 y 2000. El ambiente es bailable, relajado y ultrafestivo.

