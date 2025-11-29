Back To 90’s Hirsingue

Back To 90’s

Nouveau Spectacle Les années 90

Laissez-vous emporter par de nouvelles diatribes musicales et des chorégraphies toutes préparées pour cette nouvelle soirée.

Rythmes, émotions, entrain, virtuosité, rires sont les punchs line du programme de la soirée que le Chef Jérôme Enderlin et les musiciens ont dédié aux années 90.

Plus de 2 heures de spectacle avec plus de 80 intervenants 45 instrumentistes, 40 danseurs et danseuses, pour un spectacle unique qui laissera des souvenirs impérissables aux petits et aux grands!…

Après le tirage de la tombola, la soirée se poursuivra jusque tard, avec un DJ bien habitué aux soirées à Hirsingue.

Petite restauration et pâtisserie, un bar avec des bières spéciales sont également ouverts.

Réservez-vous cette date dès maintenant. Soirée tout public

Depuis cette année, ouverture des portes 18h45 !

Points de vente Coiffure Claudine et Tabac Presse AuSapin à Hirsingue Office du Tourisme Sundgau Sud ALsace .

Hirsingue 68560 Haut-Rhin Grand Est +33 6 87 31 79 65 emf.hirsingue@gmail.com

English :

New Show The 90s

Let yourself be carried away by new musical diatribes and choreographies all prepared for this new evening.

German :

Neue Show Die 90er Jahre

Lassen Sie sich von neuen musikalischen Tiraden und Choreographien mitreißen, die alle für diesen neuen Abend vorbereitet wurden.

Italiano :

Nuovo spettacolo Anni ’90

Lasciatevi trasportare da nuove diatribe musicali e coreografie preparate per questa nuova serata.

Espanol :

Nuevo espectáculo Los 90

Déjate llevar por nuevas diatribas musicales y coreografías preparadas para esta nueva velada.

