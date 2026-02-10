Back to Back Invitational Stade de la Cote 2000 Megève

Back to Back Invitational

Stade de la Cote 2000 3460 route de la Cote 2000 Megève Haute-Savoie

Début : 2026-03-20 09:00:00

fin : 2026-03-22 17:00:00

2026-03-20

Megève devient la capitale du ski libre et de la musique électronique le temps d’un week-end !

Stade de la Cote 2000 3460 route de la Cote 2000 Megève 74120 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 50 21 27 28 megeve@megeve.com

English : Back to Back Freeski Invitational

Half freestyle, half freeride, Back to Back is a backcountry event, the brainchild of the Collet brothers. Andy and Sandy, both winter sports enthusiasts, have been combining passion with work for more than 10 years.

