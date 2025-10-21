BACK TO BLACK en concert à l’EJC ! Soissons

7 Rue Jean de Dormans Soissons Aisne

Début : 2025-10-21 21:00:00

fin : 2025-10-21 22:00:00

2025-10-21

Rendez-vous mardi 21 octobre à partir de 21h pour un concert hommage à l’artiste Amy Winehouse avec le groupe BACK TO BLACK en première partie de la Jam !

Plongez dans l’univers envoûtant d’Amy Winehouse à travers un hommage aux sonorités soul et à l’énergie du jazz vintage.

Avec sa voix, son style unique et son émotion brute, Amy a marqué toute une génération. Ce tribute recrée l’âme de ses plus grands succès de Back to Black à Rehab, en passant par You know I’m no good. Accompagné de musiciens talentueux et d’une interprète à la voix captivante, ce tribute propose une immersion totale dans l’univers soul, jazz et R&B qui a fait la légende d’Amy Winehouse.

Que vous soyez fans de la première heure ou curieux de découvrir la magie de son répertoire, venez vivre un moment unique, à la mémoire d’une artiste inoubliable. 0 .

7 Rue Jean de Dormans Soissons 02200 Aisne Hauts-de-France ejc.soissons.info@gmail.com

