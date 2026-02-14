Back to the 90’s special Euro dance, le musical, Lille
Back to the 90’s special Euro dance, le musical, Lille vendredi 27 février 2026.
Back to the 90’s special Euro dance Vendredi 27 février, 19h00 le musical Nord
Gratuit
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-02-27T19:00:00+01:00 – 2026-02-27T23:30:00+01:00
Fin : 2026-02-27T19:00:00+01:00 – 2026-02-27T23:30:00+01:00
On se retrouve pour un saut dans le temps et plus précisément dans les années 90 dans l’unviers musical Euro dance !
De quoi vous rappeler votre jeunesse sous les rythmes endiablés de la dance de l’époque.
Ressortez vos fringues et coupes de cheveux improbables de l’époque et venez mettre le feu à la piste du Musical
Bar-Caviste
Entrée libre
www.lemusical.fr
baby foot – fléchettes
Terrasse
Grand choix de bières
happy hour: mardi au samedi 17h-19h
Horaires:
mardi-jeudi: 17h-23h
vendredi: 17h-01h
samedi: 17h-01h
dimanche: voir prog
Accès:
– Station V’LILLE (Fives) 3 min.
– Métro Caulier ou Fives 3 min.
– Bus de nuit (place Degeyter) 3 min.
– Accès autoroute 50 mètres.
– Pensez à utiliser Uber pour rentrer à moindre prix.
le musical 59 rue de Flers 59800 LILLE Fives Lille 59370 Fives Nord Hauts-de-France [{« link »: « http://www.lemusical.fr »}]
