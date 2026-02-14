Back to the 90’s special Euro dance, le musical, Lille

Back to the 90’s special Euro dance Vendredi 27 février, 19h00 le musical Nord

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-02-27T19:00:00+01:00 – 2026-02-27T23:30:00+01:00

Fin : 2026-02-27T19:00:00+01:00 – 2026-02-27T23:30:00+01:00

On se retrouve pour un saut dans le temps et plus précisément dans les années 90 dans l’unviers musical Euro dance !

De quoi vous rappeler votre jeunesse sous les rythmes endiablés de la dance de l’époque.

Ressortez vos fringues et coupes de cheveux improbables de l’époque et venez mettre le feu à la piste du Musical

Bar-Caviste

Entrée libre

www.lemusical.fr

baby foot – fléchettes

Terrasse

Grand choix de bières

happy hour: mardi au samedi 17h-19h

Horaires:

mardi-jeudi: 17h-23h

vendredi: 17h-01h

samedi: 17h-01h

dimanche: voir prog

Accès:

– Station V’LILLE (Fives) 3 min.

– Métro Caulier ou Fives 3 min.

– Bus de nuit (place Degeyter) 3 min.

– Accès autoroute 50 mètres.

– Pensez à utiliser Uber pour rentrer à moindre prix.

le musical 59 rue de Flers 59800 LILLE Fives Lille 59370 Fives Nord Hauts-de-France [{« link »: « http://www.lemusical.fr »}]

Le Musical