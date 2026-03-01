Back to the Funk vol. 2 Taproom Aerofab Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-03-28 21:00 –

Gratuit : oui Tout public

Au programme :???? DJ sets bien rythmés par DJ Bobby Kut (@bobby_kut) & J. Moses (@mosesfanon)???? Jaz Manitu en concert (@jazmanitu)???? Da Rhida Le Tyrolien en MC (da_rhida)???? Cypher*, Battle Exhibition* et Party* pour te faire danser toute la soirée. ???? Samedi 28 mars 2026???? Taproom Aerofab | Hangar à Bananes, 21 Quai des Antilles, 44200 Nantes???? 21h / 1h30????? Entrée à prix libre, prix conscient : 5€ Cypher* ? cercle d’impro pour B-boys et B-girls, tous styles confondus : hip-hop, breaking and more.Battle Exhibition* ? démonstration, mise en avant des compétences, du style et de l’énergie du B-boy ou de la B-girl.Party* ? session d’improvisation ouverte à toustes. Plus d’infos à venir ? ????? visuel : @mo.shoota.mo & @juliettdahrn

Taproom Aerofab Nantes 44200

https://www.instagram.com/taproomaerofab/



