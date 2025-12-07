Back To The Roots La Porcherie. lieu d’art contemporain Ménétreux-le-Pitois

Back To The Roots

La Porcherie. lieu d’art contemporain 22 Route de Montbard Ménétreux-le-Pitois Côte-d’Or

Tarif : 1 – 1 – 1 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-07 14:00:00

fin : 2026-05-17 19:00:00

Date(s) :

2025-12-07

L’exposition BACK TO THE ROOTS (retour aux racines) présentera les travaux de l’artiste bruxelloise Christine Mawet. Nos racines se rejoignent entre Christine Mawet et La Porcherie car dans nos histoires l’outil est la pierre angulaire. Ses grands parents fabriquaient des outils à Liège et durant 45 ans, au lieu et place du lieu d’exposition, La Porcherie était un négoce de matériaux de construction et d’outillages. Pire, le grand-père paternel du fondateur de La Porcherie avait créé l’enseigne BigMat en France, et son grand-père maternel avait fondé La Quincaillerie Française dans l’hexagone.

Alors, nous savons de quoi nous parlons !

Mais avec beaucoup de douceur, de légèreté de fragilité car les oeuvres de Christine sont des céramiques ou des sérigraphies….

Venez donc découvrir cet univers mâtiné de fragilité… .

La Porcherie. lieu d’art contemporain 22 Route de Montbard Ménétreux-le-Pitois 21150 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 3 80 96 92 23 laporcherie@gmail.com

English : Back To The Roots

