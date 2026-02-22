BACKSEAT x SOULATION La Dame de Canton Paris

De nos premiers baisés, échangés sur une plage arrière. De nos rêves, façonnés au rythme des kilomètres dérobés. Et de ces cinq joyeux lurons, qui ont décidé de traduire cette tendre nostalgie en groove salvateur.

Les yeux à l’horizon mais le coeur au rétro, Mahéva, Maxime, Basile, Kevin et Jibé nous font voyager dans le meilleur de la funk et de la neo-soul, à travers les décénies. S’inspirant des grands noms fondateurs du genre – de Herbie Hancock à Chaka Khan en passant par Marcus Miller – mais aussi de la nouvelle vague – avec Anderson Paak, Vulpeck ou encore Cory Wong –

Backseat nous invite dans un univers où les têtes se balancent et les sourires s’esquissent. Où les corps se libèrent et les esprits s’envolent. Où il ne reste finalement plus qu’une chose à faire : lay back and enjoy the ride !

Backseat, c’est l’histoire de nos premiers amours. De ces musiques, qui nous ont à jamais marqué sur la route des vacances.

Le mercredi 11 mars 2026

de 20h30 à 23h00

payant Prévente : 8 EUR

Sur place : 10 EUR Tout public.

La Dame de Canton Quai François Mauriac 75013 Située sur les quais de Seine, au pied de la bibliothèque François Mitterrand, La Dame de Canton, authentique jonque chinoise, est un espace de vie aux multiples facettes.



A la fois salle de concert, club, restaurant et terrasse saisonnière, c’est un lieu de rencontre, d’échange, de partage.



Que vous soyez amateur de pop/ rock /folk, de chanson française ou de musiques actuelles, la programmation se veut éclectique dans une atmosphère festive et chaleureuse.



Depuis 20 ans, La Dame de Canton s’est imposée comme un acteur incontournable de la scène culturelle parisienne en rassemblant des artistes d’horizons différents avec toujours un seul mot d’ordre : la qualité. En y associant pluridisciplinarité, musiques émergentes, cultures alternatives et esprit festif. La Dame de Canton a ainsi maintes fois prouvé son statut de défricheur de talents et fait partie des lieux majeurs de la diffusion des musiques actuelles dans le paysage culturel et artistique parisien. Paris

