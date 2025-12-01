BACKSTAGE finale Rising Star 2025 Chauffailles
BACKSTAGE finale Rising Star 2025 Chauffailles vendredi 19 décembre 2025.
BACKSTAGE finale Rising Star 2025
32 avenue de la Gare Chauffailles Saône-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-19 20:30:00
fin : 2025-12-19
Date(s) :
2025-12-19
Interview des 8 candidats gagnants de 2025, répétition générale autour du verre de l’amitié, quelques derniers conseils avant la grande finale ! On s’amuse, on chauffe sa voix et on profite de la scène pour une dernière répétition avant le grand jour !
Rendez-vous non obligatoire pour participer au concours. .
32 avenue de la Gare Chauffailles 71170 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 01 77 33 02 thefarawaygallery@gmail.com
English : BACKSTAGE finale Rising Star 2025
L’événement BACKSTAGE finale Rising Star 2025 Chauffailles a été mis à jour le 2025-12-06 par LA CLAYETTE CHAUFFAILLES │ OT Sud Brionnais