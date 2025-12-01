BACKSTAGE finale Rising Star 2025 Chauffailles

BACKSTAGE finale Rising Star 2025

32 avenue de la Gare Chauffailles Saône-et-Loire

Début : 2025-12-19 20:30:00

2025-12-19

Interview des 8 candidats gagnants de 2025, répétition générale autour du verre de l’amitié, quelques derniers conseils avant la grande finale ! On s’amuse, on chauffe sa voix et on profite de la scène pour une dernière répétition avant le grand jour !

Rendez-vous non obligatoire pour participer au concours. .

+33 6 01 77 33 02 thefarawaygallery@gmail.com

