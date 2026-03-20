Backyard 7 Route de Montelier Valence

Backyard 7

Route de Montelier Parc Jean Perdrix Valence Drôme

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

incluant un dossard ainsi qu’une consommation offerte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-05 11:00:00

fin : 2026-04-05 17:00:00

Date(s) :

2026-04-05

La Backyard 7 arrive à Valence pour une journée sportive et solidaire. Inspirée du concept des courses américaines “Backyard”, cette épreuve invite les participants à se dépasser tout en soutenant une cause essentielle la lutte contre la cancer.

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Route de Montelier Parc Jean Perdrix Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes backyard7.contact@gmail.com

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English :

The Backyard 7 arrives in Valence for a day of sport and solidarity. Inspired by the concept of American Backyard races, this event invites participants to surpass themselves while supporting an essential cause: the fight against cancer.

L’événement Backyard 7 Valence a été mis à jour le 2026-03-20 par Valence Romans Tourisme