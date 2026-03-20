Backyard 7 Route de Montelier Valence
Backyard 7 Route de Montelier Valence dimanche 5 avril 2026.
Backyard 7
Route de Montelier Parc Jean Perdrix Valence Drôme
Tarif : 15 – 15 – 15 EUR
incluant un dossard ainsi qu’une consommation offerte
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-05 11:00:00
fin : 2026-04-05 17:00:00
Date(s) :
2026-04-05
La Backyard 7 arrive à Valence pour une journée sportive et solidaire. Inspirée du concept des courses américaines “Backyard”, cette épreuve invite les participants à se dépasser tout en soutenant une cause essentielle la lutte contre la cancer.
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Route de Montelier Parc Jean Perdrix Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes backyard7.contact@gmail.com
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English :
The Backyard 7 arrives in Valence for a day of sport and solidarity. Inspired by the concept of American Backyard races, this event invites participants to surpass themselves while supporting an essential cause: the fight against cancer.
L’événement Backyard 7 Valence a été mis à jour le 2026-03-20 par Valence Romans Tourisme