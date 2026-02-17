Backyard de Pâques par Lot Of Sports Cahors

Backyard de Pâques par Lot Of Sports

75 Route du Mont Saint-Cyr Cahors Lot

Tarif : – – EUR

Général

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-04 10:00:00

fin : 2026-04-06

Date(s) :

2026-04-04

La Backyard de Pâques by Lot of Sports est un format de course en boucle où l’endurance, la stratégie et la convivialité sont au cœur de l’épreuve.

Chaque participant parcourt une boucle de 6,7 km, avec un départ toutes les heures.

Tant que le coureur termine la boucle dans le temps imparti, il peut repartir pour un nouveau tour.

Dès qu’un coureur ne termine pas dans le temps, il sort de la course.

Le défi continue ainsi jusqu’à ce qu’il ne reste qu’un seul participant en course le vainqueur de la Backyard !

Cette épreuve mêle intensité, stratégie, mental et convivialité dans un cadre naturel exceptionnel avec une vue imprenable sur Cahors.

La Backyard se déroule dans une ambiance festive et accessible à tous les coureurs désireux de tester leurs limites et de relever un défi original.

La Backyard de Pâques by Lot of Sports est un format de course en boucle où l’endurance, la stratégie et la convivialité sont au cœur de l’épreuve.

Chaque participant parcourt une boucle de 6,7 km, avec un départ toutes les heures.

Tant que le coureur termine la boucle dans le temps imparti, il peut repartir pour un nouveau tour.

Dès qu’un coureur ne termine pas dans le temps, il sort de la course.

Le défi continue ainsi jusqu’à ce qu’il ne reste qu’un seul participant en course le vainqueur de la Backyard !

Cette épreuve mêle intensité, stratégie, mental et convivialité dans un cadre naturel exceptionnel avec une vue imprenable sur Cahors.

La Backyard se déroule dans une ambiance festive et accessible à tous les coureurs désireux de tester leurs limites et de relever un défi original.

.

75 Route du Mont Saint-Cyr Cahors 46000 Lot Occitanie +33 6 42 04 48 51 contact@lotofsports.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The Easter Backyard by Lot of Sports is a loop race format where endurance, strategy and conviviality are at the heart of the event.

Each participant runs a 6.7 km loop, with a start every hour.

As long as the runner finishes the loop within the allotted time, he or she can start again for a new lap.

As soon as a runner doesn’t finish within the allotted time, he or she exits the race.

The challenge continues in this way until only one participant remains in the race: the Backyard winner!

This event blends intensity, strategy, mental toughness and conviviality in an exceptional natural setting with a breathtaking view of Cahors.

The Backyard takes place in a festive atmosphere and is accessible to all runners eager to test their limits and take on an original challenge.

L’événement Backyard de Pâques par Lot Of Sports Cahors a été mis à jour le 2026-02-17 par OT Cahors Vallée du Lot