Bacs sensoriels avec Petit Pas Petit

201 Rue Albert Sorel Beuzeville Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-08 10:30:00

fin : 2025-11-08 11:30:00

Date(s) :

2025-11-08

Exploration, textures, couleurs, surprieses… Vos tout-petits vont adorer plonger les mains (et les sens!) dans cet atelier ludique et tout doux.

Exploration, textures, couleurs, surprises… Vos tout-petits vont adorer plonger les mains (et les sens !) dans cet atelier ludique et tout doux.

C’est Audrey, notre intervenante passionnée, qui préparera chaque bac avec soin et beaucoup d’enthousiasme.

Elle imaginera des univers sensoriels adaptés aux petites mains curieuses, pour éveiller la créativité, la motricité fine, soutenir les apprentissages… et le plaisir de découvrir.

Sur réservation uniquement. .

201 Rue Albert Sorel Beuzeville 27210 Eure Normandie +33 6 98 47 18 51

English : Bacs sensoriels avec Petit Pas Petit

Exploration, textures, colors, surprieses… Your little ones will love plunging their hands (and senses!) into this soft, playful workshop.

German :

Entdeckungen, Texturen, Farben, Übertreibungen… Ihre Kleinen werden es lieben, ihre Hände (und Sinne!) in diesen spielerischen und weichen Workshop zu tauchen.

Italiano :

Esplorazione, texture, colori, sorprese… I vostri piccoli ameranno immergere le mani (e i sensi!) in questo laboratorio morbido e divertente.

Espanol :

Exploración, texturas, colores, sorpresas… A los más pequeños les encantará sumergir sus manos (¡y sus sentidos!) en este taller suave y divertido.

L’événement Bacs sensoriels avec Petit Pas Petit Beuzeville a été mis à jour le 2025-10-03 par Bureau d’Informations Touristiques de Beuzeville