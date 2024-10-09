BAD BLOCK Carré Saint-Médard-en-Jalles

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-10-09T14:00:00 – 2024-10-09T15:30:00

Fin : 2024-10-11T19:00:00 – 2024-10-11T20:30:00

Sensations mises en boîte

Vous voilà équipé·es d’un drôle de cube translucide. Vous le manipulez. Il s’allume, clignote, bruisse… puis chuchote et prend vie ! Bienvenue dans l’univers des « blocks » ! Après TRACK, leur précédent spectacle accueilli à la Scène nationale en 2022, les artistes bordelais·es de la compagnie la Boîte à sel ont conçu et mis en scène ces drôles d’objets sonores connectés. Leur nouvelle création nous entraîne dans une aventure insolite, une plongée dans une expérience sensorielle et sensible déroutante. Ou comment, du jeu et de la technologie, peuvent naître des interactions inattendues et un langage commun. Inspirante ou questionnante, la rencontre est à portée de cubes, entre vos mains!

en coréalisation avec la Ville de Pessac, le FAB et l’OARA

La représentation du jeudi 10 octobre à 14h est une séance scolaire ouverte au tout public dans la limite des places disponibles.

Lieu culturel majeur de la métropole Bordelaise, la Scène nationale Carré-Colonnes propose une programmation curieuse et touche-à-tout avec des spectacles couvre tout le spectre large des arts de la scène et encourage mixité, innovation et découverte. Un savant équilibre entre artistes renommés et projets plus confidentiels sur le plan médiatique (mais non moins excitants).

Depuis 2009, Carré-Colonnes se situe dans les centres villes de Saint-Médard-en-Jalles et de Blanquefort avec la fusion de deux établissements emblématiques de la communauté urbaine de Bordeaux : le Carré des Jalles (Saint-Médard-en-Jalles) et les Colonnes (Blanquefort). Cette union a permis de faire vivre intensément un projet culturel mutualisé, qui rayonne sur l’Aquitaine, et même au-delà, grâce au travail de mise en réseau très appuyé de l’équipe qui s’étend sur l’international. BUS Lianes 3 arrêt République // VOITURE Rocade sortie 8 direction Saint-Médard-en-Jalles centre-ville

Cie La Boîte à sel – Céline Garnavault, Thomas Sillard théâtre insolite

© Luka Merlet