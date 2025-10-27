Bad Blood Orchestra • Computers Kill People • Paul Iron SUPERSONIC Paris

Bad Blood Orchestra • Computers Kill People • Paul Iron SUPERSONIC Paris lundi 27 octobre 2025.

BAD BLOOD ORCHESTRA (22h00)

(Rock – Thessaloniki, GRC)

Trop pop pour le métal, trop rock pour la pop, Bad Blood Orchestra est un groupe composé de quatre milléniaux qui créent une musique digne d’un jeu PlayStation 2 perdu.

Avec un large éventail d’influences, ils refusent d’écrire plus de deux chansons présentant une cohérence sonore. Bad Blood Orchestra est le prochain groupe que vous écouterez en vous demandant à quoi il vous fait penser et s’il a plagié une chanson d’un groupe à succès éphémère du début des années 2000. Leur réponse ? « Peut-être. »

Formé en 2020 à Thessalonique, en Grèce, le groupe a grandi dans un contexte de crise économique, si bien que la pandémie leur a donné l’impression d’être en colonie de vacances, ce qui ne les a pas empêchés de faire leur truc.

https://badbloodorchestra.bandcamp.com/music

COMPUTERS KILL PEOPLE (21h00)

(Rock – Kernel Panic Records – Paris, FR)

10 ans (!) et 2 EP’s ont passés depuis Silence Means Security, premier album de Computers Kill People. Une décennie qui a permis au quatuor stoner/power rock parisien d’emmagasiner une confiance désormais totale en son art, que The Storyteller parvient amplement à retranscrire. Confié aux doigts de fée d’Étienne Sarthou (Karras, Freitot, ex-AqME) au mixage et de Magnus Lindberg (Cult Of Luna) au mastering, place à un deuxième LP sous le signe du changement. Celui d’un groupe dont le line-up a été renouvelé de moitié depuis le précédent, qui a changé de mentalité et d’approche, en vertues de vies personnelles chamboulées par des événements heureux et moins heureux. On a beau toujours avoir parlé de rock aux tendances survoltées à propos de CKP, c’est une attitude complètement embrassée et intégrée sur ce deuxième opus. The Storyteller grave dans le marbre toute la flamboyance de ce trésor bientôt plus trop caché de la scène française.

Les 3 influences : Queen Of The Stone Age, Smashing Pumpkins, Slomosa

https://cpukillpeople.bandcamp.com/album/the-storyteller

https://www.youtube.com/@CPUKillPeople

PAUL IRON (20h00)

(Rock – Paris, FR)

Infos à venir !

Lundi 27 Octobre 2025

Entrée gratuite

• Ouverture des portes à 19h00

• Happy Hour de 19h à 20h

• Si vous êtes témoin ou victime d’une agression, vous pouvez alerter le personnel du bar ou si vous préférez, vous pouvez nous écrire à cette adresse: communication@supersonic-paris.fr

SUPERSONIC

9 rue Biscornet, 75012 Paris

Métro Bastille (sortie rue de lyon)

Cette soirée plaira aux fans de… Rival Sons, Soundgarden & Pearl Jam

Le lundi 27 octobre 2025

de 19h00 à 23h00

gratuit Tout public.

