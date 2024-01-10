BAD BUNNY – PARIS LA DEFENSE ARENA Nanterre

BAD BUNNY – PARIS LA DEFENSE ARENA Nanterre samedi 4 juillet 2026.

BAD BUNNY Début : 2026-07-04 à 20:00. Tarif : – euros.

LIVE NATION PRÉSENTE : BAD BUNNY – DEBI TIRAR MAS FOTOSSoyez parmi les premiers à réserver vos billets. Prévente Ticketmaster (et son réseau de partenaires) du 8 mai 2025 à 12h au 09 mai 2025 à 11hAchat limite à 8 places par commande.« Une partie des recettes de la vente de billets sera reversée à la Fondation Good Bunny qui soutient les enfants et les jeunes issus de communautés défavorisées afin de favoriser le développement de leurs talents musicaux, antistatiques et sportifs.Pour en savoir plus sur la Fondation Bunny, merci de vous rendre sur :*www.goodbunnyfoundation.org/”

PARIS LA DEFENSE ARENA LES JARDINS DE L’ARCHE 92000 Nanterre 92