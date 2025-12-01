Badabam concert jonglé pour deux clowns Place Littré Avranches

Badabam concert jonglé pour deux clowns

Place Littré Hôtel de ville Avranches

2025-12-23 16:30:00

2025-12-23 17:30:00

2025-12-23

Badabam ou l’aventure loufoque de deux étranges voyageurs, deux gentils punks à poule, qui se promènent de villes en villes pour partager leurs techniques musicales extraordinaires. Un spectacle familial à se tordre de rire par le duo Piképok ou Poképik !

Différents tableaux, de la jonglerie à la danse, du chant et des percussions corporelles à la jonglerie musicale, le tout sur un ton burlesque et décalée. Une relation à la fois tendre et complexe entre deux personnages qui dépeint l’universalité des relations interpersonnelles, les rapport de pouvoir et d’egos, le lien à la nature, et l’émerveillement face aux petites choses de la vie.

Dès 3 ans. .

Avranches 50300 Manche Normandie

