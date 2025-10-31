Badaboum Haguenau

Badaboum
44a rue des carrières Haguenau Bas-Rhin

Vendredi 2025-10-31 18:00:00

La Boum des Familles ! Pour s’ambiancer toutes générations mélangées !

Menée tambour battant par une équipe de 4 fantastiques, qui n’hésitent pas à descendre dans le public pour plus de convivialité, la BadaBoum est faite des chorégraphies pour tous, faciles à reproduire, ludiques, ultra participatives et pleines de joie de vivre !

C’est une boum tout public, pour les familles, pour les parents et leurs enfants, pour les ados sans leurs parents, pour tous ceux qui ont envie de danser et s’amuser, finalement, avec ou sans enfant.

C’est une fête mixte et inclusive.

44a rue des carrières Haguenau 67500 Bas-Rhin Grand Est pins@csc-haguenau.fr

English :

La Boum des Familles! A party for all generations!

German :

Die Boum des Familles! Für eine ausgelassene Stimmung aller Generationen!

Italiano :

Il Ballo della Famiglia! Una festa per tutte le generazioni!

Espanol :

El baile de la familia ¡Una fiesta para todas las generaciones!

