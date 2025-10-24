Baddack Release party l’enfer c’est rien Le Makeda Marseille 5e Arrondissement

Vendredi 24 octobre 2025 de 20h à 22h30. Le Makeda 103 rue Ferrari Marseille 5e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 5 – 5 – 10 EUR

Début : 2025-10-24 20:00:00

fin : 2025-10-24 22:30:00

2025-10-24

L’association Ousia Records organise une soirée-concert exceptionnelle à l’occasion de la sortie du nouveau projet de son artiste Baddack, intitulé L’enfer c’est rien .

Cette soirée mettra en avant plusieurs figures émergentes du rap underground local, réunies autour d’un line-up riche et varié 4tmos, Deski & Nemo, Typhee, Mehdi Miklo, Kena et Baddack. Chacun apportera son identité et sa couleur musicale, offrant au public une plongée dans les nouvelles esthétiques du rap marseillais. Le point d’orgue de la soirée sera le show exclusif de Baddack, spécialement conçu pour présenter son projet L’enfer c’est rien. Cette soirée se veut un moment de rencontre, de découverte et de partage autour d’artistes qui incarnent l’énergie et la créativité de la scène indépendante.



LINE-UP



BADDACK



Baddack, artiste marseillais, redéfinit les codes du rap en y infusant une mélodie singulière propre à sa ville. Ses morceaux sont autant d’invitations au voyage et à l’introspection, mêlant souvenirs et réalité. Son univers navigue entre clarté et obscurité, entre mélancolie et poésie, avec des punchlines acérées qui résonnent comme des vérités brutes.



KENA



Sound, Movement, Energy *Telle est la devise de la chanteuse et auteure Marseillaise.

Initiée à la musique dans son enfance par le piano et le chant, c’est en découvrant la danse

Hip-Hop que Kena va affiner ses influences musicales.



Dans ses chansons aux sonorités R&B, Hip-Hop et Soul, la chanteuse aborde des sujets tels que que le lâché prise, les relations amoureuses mais surtout l’amour de soi et oscille

habillement entre feu ardent et onctueuse douceur. Un cocktail déroutant qui explose sur

scène.



Après la sortie de son EP K et son apparition sur la Candy Tape de la productrice Kayla, Kena nous dévoile son nouveau single Beira Mar .



TYPHEE



Typhee , Originaire du 4ème arrondissement de Marseille, s’affirme comme un artiste complet, naviguant entre la mélodie et un rap de kickeur confirmé. Depuis janvier, il sort un single et un visuel tous les 10 jours, pour offrir à ses auditeurs une immersion constante dans son univers. Chaque morceau est une nouvelle facette de son art résolument tournée vers un imaginaire à la fois vaste et profond prônant une invitation à s’élever. Avec six feats déjà à son actif, aux côtés d’artistes tels que Khara, Messir, Celo, Garrinsha, Mehdi Miklo et Baddack, Typhee ne cesse de tisser des liens avec d’autres talents et promet encore de nombreuses collaborations à venir. Il a un amour profond pour la scène. Lorsqu’il se retrouve face au public, et qu’il sent l’énergie collective, c’est là qu’il se sent pleinement vivant.

Une chose est sûre il va continuer à gravir les échelons sur scène comme en studio, avec cette énergie brute et cette détermination qui ne laissent personne indifférent.



DESKI, 4TMOS et NEMO



4tmos, Deski & NEMO — Straight outta Marseille, powered by the South.

Venant tout droit du sud de la France, ces trois artistes marseillais incarnent la nouvelle vague du rap francophone. 4tmos, Deski et NEMO performent à trois sur scène avec une énergie débordante, une vraie fusion de styles qui enflamme le public à chaque show. Inspirés par la trap brute de Détroit et les ambiances moody d’Atlanta, ils réinventent ces influences US à leur sauce marseillaise, entre beats grinçants, flows nerveux et refrains entêtants.



• 4tmos c’est la précision technique et la noirceur hypnotique. Il pose avec une froideur chirurgicale qui contraste avec la chaleur de son équipe.



• Deski, lui, c’est le charisme brut. Avec son style street flamboyant et ses gimmicks bien à lui, il amène une vibe à la fois drôle, tranchante et imprévisible.



• NEMO joue les équilibristes. Entre mélodies désabusées, punchlines affutées et attitude désinvolte, il plane au-dessus des instrus avec une nonchalance parfaitement dosée.



Trois univers différents, mais une alchimie parfaite leur complicité sur scène est contagieuse. Quand ils montent sur scène, c’est pas juste un concert, c’est un raz-de-marée.



MEHDI MIKLO



Issu des Quartiers Nord de Marseille, Mehdi a émergé comme un jeune rappeur prometteur. Il a choisi de tracer sa voie à travers le rap sans se conformer à l’image stéréotypée d’un voyou. Mehdi aspire à être un exemple positif pour la jeunesse de sa communauté, montrant qu’il est possible de réussir malgré les défis imposants. Transcender les clichés souvent associés à sa ville natale et à inspirer un changement positif, tel est le but de sa musique. Il croit en la puissance de la musique pour éduquer, motiver et sensibiliser et s’efforce d e faire entendre sa voix de manière authentique. .

Le Makeda 103 rue Ferrari Marseille 5e Arrondissement 13005 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

