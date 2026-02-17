Bad’in Black Salle des sports Thierry Guihard Saint-Molf
Bad’in Black Salle des sports Thierry Guihard Saint-Molf samedi 14 mars 2026.
Bad’in Black
Salle des sports Thierry Guihard Rue de la Roche Blanche Saint-Molf Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-14 20:00:00
fin : 2026-03-14 01:00:00
Date(s) :
2026-03-14
Soirée Bad’in black jeu double uniquement
Buvette et restauration sur place .
Salle des sports Thierry Guihard Rue de la Roche Blanche Saint-Molf 44350 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 17 95 65 51 badcm44@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Bad’in Black Saint-Molf a été mis à jour le 2026-02-17 par ADT44