Badminton Bisontin Nationale 2 + Nationale 3 Gymnase Diderot Besançon
samedi 3 octobre 2026 · Gymnase Diderot · Besançon
Informations pratiques
Besançon
Badminton Bisontin Nationale 2 + Nationale 3
Gymnase Diderot Avenue de Bourgogne Besançon Doubs
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-03 12:00:00
fin : 2026-10-03
Date(s) :
2026-10-03
Venez découvrir et supporter le BADMINTON BISONTIN Nationale 2 + Nationale 3 ! La saison s’annonce… ÉLECTRIQUE Le badminton de haut niveau à Besançon, ça se vit ensemble, en tribunes, 5 samedis après-midi ?? 16 matchs sous haute tension par journée (simples, doubles, mixtes) pour vous régaler ??
VOS 5 RENDEZ-VOUS À DOMICILE:
3 octobre : N3 Basse-Ham – BHBC ? N2 ?? Strasbourg – ASPTT
19 décembre : N3 Metz – MBSMB ? N2 ?? Morteau – BVM
16 janvier : N3 Mulhouse – RSM ? N2 ?? Orléans – CLTO
20 mars : N3 Quetigny – ASQ ? N2 ?? Dommartemont – DBC
3 avril : N3 Toul – TTOUBAD ? N2 ?? Schwindratzheim – BCS
GRATUIT, Ouvert à tous. À partir de 12h au Gymnase Diderot.
Enregistrez le calendrier, notez les dates dans vos agenda, sortez vos maillots jaune et noir, révisez vos chants de supporters et préparez vos cordes vocales ?? Soyez en sûrs, le collectif défendra les couleurs du club sans relâche ?? Alors nos joueuses et nos joueurs ont besoin de vous pour transformer notre gymnase en une véritable forteresse ?? Ensemble, poussons notre collectif national vers les sommets ?? .
Gymnase Diderot Avenue de Bourgogne Besançon 25000 Doubs Bourgogne-Franche-Comté volantbisontin@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Badminton Bisontin Nationale 2 + Nationale 3
L’événement Badminton Bisontin Nationale 2 + Nationale 3 Besançon a été mis à jour le 2026-09-04 par OFFICE DE TOURISME ET DES CONGRES DU GRAND BESANCON
À voir aussi à Besançon (Doubs)
- Le nouveau monde Théâtre Ledoux Besançon 15 septembre 2026
- Ehbam quartet Petit Kursaal Besançon 15 septembre 2026
- Zoo Circus Avenue Arthur Gaulard Besançon 16 septembre 2026
- Visite guidée Vin et dégustations place Marulaz. Besançon 16 septembre 2026
- Apéro-jazz Hugo Diaz Besançon 16 septembre 2026