Badminton Bisontin Nationale 2 + Nationale 3 Gymnase Diderot Besançon

Informations pratiques

Besançon

Badminton Bisontin Nationale 2 + Nationale 3

Gymnase Diderot Avenue de Bourgogne Besançon Doubs

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-03 12:00:00

fin : 2026-10-03

Date(s) :

2026-10-03

Venez découvrir et supporter le BADMINTON BISONTIN Nationale 2 + Nationale 3 ! La saison s’annonce… ÉLECTRIQUE Le badminton de haut niveau à Besançon, ça se vit ensemble, en tribunes, 5 samedis après-midi ?? 16 matchs sous haute tension par journée (simples, doubles, mixtes) pour vous régaler ??

VOS 5 RENDEZ-VOUS À DOMICILE:

3 octobre : N3 Basse-Ham – BHBC ? N2 ?? Strasbourg – ASPTT

19 décembre : N3 Metz – MBSMB ? N2 ?? Morteau – BVM

16 janvier : N3 Mulhouse – RSM ? N2 ?? Orléans – CLTO

20 mars : N3 Quetigny – ASQ ? N2 ?? Dommartemont – DBC

3 avril : N3 Toul – TTOUBAD ? N2 ?? Schwindratzheim – BCS

GRATUIT, Ouvert à tous. À partir de 12h au Gymnase Diderot.

Enregistrez le calendrier, notez les dates dans vos agenda, sortez vos maillots jaune et noir, révisez vos chants de supporters et préparez vos cordes vocales ?? Soyez en sûrs, le collectif défendra les couleurs du club sans relâche ?? Alors nos joueuses et nos joueurs ont besoin de vous pour transformer notre gymnase en une véritable forteresse ?? Ensemble, poussons notre collectif national vers les sommets ?? .

Gymnase Diderot Avenue de Bourgogne Besançon 25000 Doubs Bourgogne-Franche-Comté volantbisontin@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Badminton Bisontin Nationale 2 + Nationale 3

L’événement Badminton Bisontin Nationale 2 + Nationale 3 Besançon a été mis à jour le 2026-09-04 par OFFICE DE TOURISME ET DES CONGRES DU GRAND BESANCON