Badminton: championnat départemental jeunes (Gymnase Lavoisier) Brive-la-Gaillarde
Badminton: championnat départemental jeunes (Gymnase Lavoisier) Brive-la-Gaillarde samedi 24 janvier 2026.
Badminton: championnat départemental jeunes (Gymnase Lavoisier)
Passage Guynemer Brive-la-Gaillarde Corrèze
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-24
fin : 2026-01-25
Date(s) :
2026-01-24
Championnat départemental jeunes de badminton du Badminton briviste.
Le 24 et 25 janvier. .
Passage Guynemer Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Badminton: championnat départemental jeunes (Gymnase Lavoisier) Brive-la-Gaillarde a été mis à jour le 2026-01-07 par Brive Tourisme