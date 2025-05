Badminton • Circuit Jeune – Maison des Sports Cusset, 15 juin 2025 08:00, Cusset.

Allier

Badminton • Circuit Jeune Maison des Sports 42 avenur de l’Europe Cusset Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-15 08:00:00

fin : 2025-06-15 18:00:00

Date(s) :

2025-06-15

Le club de Badminton Vichy-Cusset accueille la dernière étape du circuit départemental jeune de l’Allier à la Maison des Sports de Cusset le dimanche 15 juin 2025.

.

Maison des Sports 42 avenur de l’Europe

Cusset 03300 Allier Auvergne-Rhône-Alpes bcvc03@gmail.com

English :

Badminton club Vichy-Cusset is hosting the final stage of the Allier departmental youth circuit at the Maison des Sports in Cusset on Sunday June 15, 2025.

German :

Der Badminton-Club Vichy-Cusset richtet am Sonntag, den 15. Juni 2025, die letzte Etappe des Circuit départemental jeune de l’Allier im Maison des Sports in Cusset aus.

Italiano :

Il club di badminton Vichy-Cusset ospiterà la fase finale del circuito giovanile dipartimentale di Allier presso la Maison des Sports di Cusset domenica 15 giugno 2025.

Espanol :

El club de bádminton Vichy-Cusset acoge el domingo 15 de junio de 2025 en la Maison des Sports de Cusset la última etapa del circuito departamental juvenil de Allier.

L’événement Badminton • Circuit Jeune Cusset a été mis à jour le 2025-05-20 par Vichy Destinations