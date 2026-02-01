Badminton COSEC Dinard

Badminton

COSEC 29 Rue Gouyon-Matignon Dinard Ille-et-Vilaine

Début : 2026-02-27 14:15:00

fin : 2026-02-27 16:30:00

2026-02-27

Animation organisée par le CCAS.

Venez découvrir le badminton à travers une animation conviviale et dynamique.

Places limitées.

Rendez-vous dans au COSEC.

Réservation obligatoire auprès du CCAS 02 99 46 50 99 ou bien sur place à l’accueil du CCAS de Dinard rue des Minées .

COSEC 29 Rue Gouyon-Matignon Dinard 35800 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 46 50 99

