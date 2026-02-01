Badminton COSEC Dinard
Badminton COSEC Dinard vendredi 27 février 2026.
Badminton
COSEC 29 Rue Gouyon-Matignon Dinard Ille-et-Vilaine
Début : 2026-02-27 14:15:00
fin : 2026-02-27 16:30:00
2026-02-27
Animation organisée par le CCAS.
Venez découvrir le badminton à travers une animation conviviale et dynamique.
Places limitées.
Rendez-vous dans au COSEC.
Réservation obligatoire auprès du CCAS 02 99 46 50 99 ou bien sur place à l’accueil du CCAS de Dinard rue des Minées .
COSEC 29 Rue Gouyon-Matignon Dinard 35800 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 46 50 99
