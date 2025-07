Badminton pour les 10/17 ans Espace des 2 Rives – 4 allée Georges Palante 35000 RENNES Rennes

Badminton pour les 10/17 ans
Espace des 2 Rives – 4 allée Georges Palante
35000 RENNES
Lundi 18 août 2025, 14h00-17h00

Badminton pour les 10/17 ans Espace des 2 Rives – 4 allée Georges Palante 35000 RENNES Rennes Lundi 18 août, 14h00 Ille-et-Vilaine

Un temps de jeu badminton loisirs, lors duquel vous pourrez prendre plaisir à jouer et vous mesurer aux autres participants. Un petit tournoi sera proposé en 2ème partie d’après-midi.

Vous avez la possibilité de venir avec votre raquette. Prévoyez des chaussures propres et une gourde.

Ille-et-Vilaine