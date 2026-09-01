BADMINTON Saint-Laurent-de-Neste
mercredi 16 septembre 2026 · Saint-Laurent-de-Neste
Informations pratiques
Saint-Laurent-de-Neste
BADMINTON
SAINT-LAURENT-DE-NESTE Saint-Laurent-de-Neste Hautes-Pyrénées
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-16 18:30:00
fin : 2026-09-16 20:00:00
Date(s) :
2026-09-16
« Envie de bouger en toute convivialité ?
Le Foyer Rural de Saint-Laurent-de-Neste vous donne rendez-vous pour du badminton loisir, chaque mercredi au gymnase de St Laurent de Neste de 18h30 à 20h !
Pas besoin de niveau, ambiance détendue , zéro pression … juste du plaisir !!!!
.
SAINT-LAURENT-DE-NESTE Saint-Laurent-de-Neste 65150 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 04 16 80 17 foyerrural65150.bureau@gmail.com
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English :
« Want to get active in a friendly atmosphere?
The Foyer Rural de Saint-Laurent-de-Neste invites you to join us for recreational badminton every Wednesday at the St. Laurent de Neste gym from 6:30 p.m. to 8:00 p.m.!
No skill level required, a relaxed atmosphere, zero pressure… just fun!!!!
L’événement BADMINTON Saint-Laurent-de-Neste a été mis à jour le 2026-09-09 par OT de Neste-Barousse|CDT65
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