Informations pratiques

Saint-Laurent-de-Neste

BADMINTON

SAINT-LAURENT-DE-NESTE Saint-Laurent-de-Neste Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-16 18:30:00

fin : 2026-09-16 20:00:00

Date(s) :

2026-09-16

« Envie de bouger en toute convivialité ?

Le Foyer Rural de Saint-Laurent-de-Neste vous donne rendez-vous pour du badminton loisir, chaque mercredi au gymnase de St Laurent de Neste de 18h30 à 20h !

Pas besoin de niveau, ambiance détendue , zéro pression … juste du plaisir !!!!

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SAINT-LAURENT-DE-NESTE Saint-Laurent-de-Neste 65150 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 04 16 80 17 foyerrural65150.bureau@gmail.com

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English :

« Want to get active in a friendly atmosphere?

The Foyer Rural de Saint-Laurent-de-Neste invites you to join us for recreational badminton every Wednesday at the St. Laurent de Neste gym from 6:30 p.m. to 8:00 p.m.!

No skill level required, a relaxed atmosphere, zero pressure… just fun!!!!

L’événement BADMINTON Saint-Laurent-de-Neste a été mis à jour le 2026-09-09 par OT de Neste-Barousse|CDT65