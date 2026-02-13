Badminton TOP12, Salle haku Michigami, Bordeaux

Badminton TOP12 Samedi 14 mars, 16h00 Salle haku Michigami Gironde

Entrée gratuite

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-14T16:00:00+01:00 – 2026-03-14T19:30:00+01:00

Fin : 2026-03-14T16:00:00+01:00 – 2026-03-14T19:30:00+01:00

Les 3 meilleurs équipes de l’union Saint Bruno disputent leurs rencontres à la salle Haku Michigami le samedi 14 mars de 12h30 à 19h.

L’occasion de voir les meilleurs joueurs français jouer sur les 5 disciplines : simple homme, simple dame, double homme/dame et mixte.

La rencontre de TOP12 débutera à 16h !

Salle haku Michigami 50 sente Marie Galante 33000 Bordeaux Bordeaux 33300 Bordeaux Maritime Gironde Nouvelle-Aquitaine

8° journée du Championnat

Lara Valot