Badminton TOP12, Salle haku Michigami, Bordeaux

Badminton TOP12 Samedi 14 mars, 16h00 Salle haku Michigami Gironde
Entrée gratuite
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-03-14T16:00:00+01:00 – 2026-03-14T19:30:00+01:00
Fin : 2026-03-14T16:00:00+01:00 – 2026-03-14T19:30:00+01:00
Les 3 meilleurs équipes de l’union Saint Bruno disputent leurs rencontres à la salle Haku Michigami le samedi 14 mars de 12h30 à 19h.
L’occasion de voir les meilleurs joueurs français jouer sur les 5 disciplines : simple homme, simple dame, double homme/dame et mixte.
La rencontre de TOP12 débutera à 16h !
Salle haku Michigami 50 sente Marie Galante 33000 Bordeaux Bordeaux 33300 Bordeaux Maritime Gironde Nouvelle-Aquitaine
8° journée du Championnat
Lara Valot