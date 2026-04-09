Bae Party présente Innerium dans la mythique Chaufferie La Machine du Moulin Rouge Paris

Le 25 avril prochain on vous donne rendez-vous dans La Chaufferie de La Machine Du Moulin Rouge pour vous présenter (officiellement) Innerium, face plus sombre, plus contemplative, plus hypnotique du collectif.

Pour ce faire, nous recevrons le maestro du sound design et d’une techno bien psychédélique et texturée, A Strange Wedding, membre du collectif et label useless seconds. Le voyage ne s’arrête pas là, Bobbi Watson se joint à la programmation en nous invitant dans son univers mêlant transe et rêverie aux notes breakées, ambient et techno. Enfin, notre résidente Lullaby composera, avec ses diverses influences – trance, techno, ambient – un récit clair-obscur où les émotions se multiplient et les repères se brouillent.

La team care BAE Party sera présente pour faire vivre la fête autrement : espace chill, sourires, discussions autour du projet et de nos valeurs. Parce qu’au-delà du dancefloor, BAE PARTY est avant tout une expérience humaine, où la fête se vit avec attention, bienveillance et respect. Aucun comportement problématique et aucune discrimination ne seront tolérés.

Pas de photos/videos cette fois-ci. On se reconnecte, sans écrans, juste dans l’instant présent.

LINE-UP

A STRANGE WEDDING

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BOBBI WATSON

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LULLABY

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Le collectif et label Bae Party propose une soirée exceptionnelle en immersion 360° à La Machine ce samedi 25 avril 2026 !

Le samedi 25 avril 2026

de 23h55 à 06h00

payant

De 11 à 16 euros.

Public adultes. A partir de 18 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-04-26T02:55:00+02:00

fin : 2026-04-26T09:00:00+02:00

Date(s) : 2026-04-25T23:55:00+02:00_2026-04-25T06:00:00+02:00

La Machine du Moulin Rouge 90, boulevard de Clichy 75018 Paris

https://www.lamachinedumoulinrouge.com/evenement/bae-party-presente-innerium/ https://fb.me/e/3RrKPQGvV https://fb.me/e/3RrKPQGvV



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