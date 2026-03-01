Baeckeoffe Hatten
D28 Rte de Seltz Hatten Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Début : Dimanche 2026-03-29 11:30:00
fin : 2026-03-29 19:00:00
2026-03-29
Venez profiter de ce repas et découvrez une exposition à la salle polyvalente de Hatten !
D28 Rte de Seltz Hatten 67690 Bas-Rhin Grand Est +33 6 50 82 02 46 vmte67@gmail.com
Come and enjoy the meal and discover an exhibition at Hatten’s Salle Polyvalente!
L’événement Baeckeoffe Hatten a été mis à jour le 2026-03-07 par Office de tourisme de l’Alsace Verte