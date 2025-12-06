BAFA RENSEIGNEZ-VOUS POUR PASSER CE DIPLÔME !

66 Avenue des Abrivados Lunel Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-10

fin : 2025-12-10

Date(s) :

2025-12-10

Date(s) 10 décembre 2025 De 14 h à 17 h

Emplacement Point Information Jeunesse de Lunel

Tél 04 67 87 83 87

Entrée libre & gratuite

Régulièrement, le PIJ accueille la Ligue de l’Enseignement de l’Hérault pour des sessions d’information sur le Bafa. Objectif informer chacun et chacune sur les diplômes (BAFA et BAFD), les différentes sessions organisées à Lunel et à Montpellier ainsi que sur les aides existantes. Bref, toutes les clés pour accompagner ces jeunes dans leurs projets. .

66 Avenue des Abrivados Lunel 34400 Hérault Occitanie +33 4 67 87 83 00

English :

Date(s) December 10, 2025 ? From 2 pm to 5 pm

Location Lunel Youth Information Point

Tel: 04 67 87 83 87

Free admission

L’événement BAFA RENSEIGNEZ-VOUS POUR PASSER CE DIPLÔME ! Lunel a été mis à jour le 2025-12-04 par 34 OT PAYS DE LUNEL