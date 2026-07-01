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AGENDA · Bagard

Bagard en fête, Mini stadium, Bagard

vendredi 3 juillet 2026 · Mini stadium · Bagard

Bagard en fête, Mini stadium, Bagard

Informations pratiques

Début
vendredi 3 juillet 2026
Fin
dimanche 5 juillet 2026
Lieu
Mini stadium
Adresse
Chemin des Bambins 30140 Bagard
Ville
30140 Bagard
Département
Gard

Bagard en fête 3 – 5 juillet Mini stadium Gard

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-03T16:00:00+02:00 – 2026-07-03T23:59:00+02:00
Fin : 2026-07-05T11:00:00+02:00 – 2026-07-05T23:59:00+02:00

Mini stadium Chemin des Bambins 30140 Bagard Bagard 30140 Gard Occitanie [{« type »: « link », « value »: « http://www.facebook.com/comitedesfetessaintjeandeserres »}]
Organisé par l’association des fêtes de Bagard.

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