Bagard en fête, Mini stadium, Bagard

Informations pratiques

Bagard en fête 3 – 5 juillet Mini stadium Gard

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-03T16:00:00+02:00 – 2026-07-03T23:59:00+02:00

Fin : 2026-07-05T11:00:00+02:00 – 2026-07-05T23:59:00+02:00

Mini stadium Chemin des Bambins 30140 Bagard Bagard 30140 Gard Occitanie [{« type »: « link », « value »: « http://www.facebook.com/comitedesfetessaintjeandeserres »}]

Organisé par l’association des fêtes de Bagard.