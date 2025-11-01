BAGARRE + NASTYJOE + THE BIG IDEA + KATRINA [Nevers à Vif 2025 | Jour 5] Café Charbon Nevers

BAGARRE + NASTYJOE + THE BIG IDEA + KATRINA [Nevers à Vif 2025 | Jour 5] Café Charbon Nevers samedi 1 novembre 2025.

BAGARRE + NASTYJOE + THE BIG IDEA + KATRINA [Nevers à Vif 2025 | Jour 5]

Café Charbon 10 Rue Mademoiselle Bourgeois Nevers Nièvre

Tarif : 25 – 25 – 25 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-01 20:00:00

fin : 2025-11-01 23:30:00

Date(s) :

2025-11-01

À savoir envie d’assister aux concerts du 31 octobre et du 1er novembre ? Profitez d’un tarif plus avantageux en choisissant le Pass 2 Jours disponible sur notre billetterie

BAGARRE

10 ans de carrière un dernier EP, une dernière tournée. Bagarre ont débarqué en mettant un joli coup de pied dans la fourmilière en 2015 avec leur musique à la confluence de plusieurs univers. À chaque concert, explosion d’amour et énorme cri de liberté. 2025 sera la dernière année. La dernière année du CLUB dans lequel ils nous invitent. Un lieu sans limites, sans frontière, sans scène ni fosse, une liberté totale qui brise les codes et porte les luttes sociales.

NASTYJOE

Quand les outsiders prennent la place. Entre indie et post-punk, NASTYJOE convoque des groupes comme The Cure, Blur ou Fontaines D.C. Un univers aux accents 90s qui alimente des concerts intenses, sans fioritures, qui vont droit au but. Après un premier EP et une centaine de concerts à travers la France, des sélections aux iNOUïS du Printemps de Bourges et au Prix Chorus, NASTYJOE nous fait sautiller d’impatience pour leur premier album, enregistré et mixé par Baptiste Leroy (Structures, Johnny Jane…).

THE BIG IDEA

Six potes, un paquet d’idées et une énergie à revendre. Formé en 2014, ce sextet à l’énergie débordante mêle guitares noisy, cuivres en transe et humour noir. Après plusieurs albums-concepts DIY, leur nouveau disque Half a Dozen (sortie en octobre) marque un tournant plus incisif, enregistré avec Jeremy Snyder (Idles, DITZ). Entre spoken word halluciné, krautrock psyché et hymnes à l’amitié, The Big Idea trace une route singulière dans le paysage indie français.

KATRINA

KATRINA, c’est la puissance d’un orage, la rage d’une époque troublée et la mélancolie d’une héroïne venue de l’Est. Ce trio indie-rock, porté par une énergie brute et sincère, puise son inspiration entre le punk américain, le rock anglais et les vibrations chaudes des amplis à lampes. Leur musique frappe autant qu’elle émeut elle dérange parfois, mais surtout, elle transmet. Plus qu’un simple groupe, KATRINA c’est aussi trois amis unis par le même désir partager une expérience intense, authentique et pleine de plaisir sur scène. .

Café Charbon 10 Rue Mademoiselle Bourgeois Nevers 58000 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 79 20 00 25 contact@cafe-charbon-nevers.com

English : BAGARRE + NASTYJOE + THE BIG IDEA + KATRINA [Nevers à Vif 2025 | Jour 5]

German : BAGARRE + NASTYJOE + THE BIG IDEA + KATRINA [Nevers à Vif 2025 | Jour 5]

Italiano :

Espanol :

L’événement BAGARRE + NASTYJOE + THE BIG IDEA + KATRINA [Nevers à Vif 2025 | Jour 5] Nevers a été mis à jour le 2025-07-01 par NIEVRE ATTRACTIVE (COORDINATION DECIBELLES DATA)