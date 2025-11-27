BAGARRE – SLALOM Lille

BAGARRE – SLALOM Lille jeudi 27 novembre 2025.

ONLY YOU PRÉSENTE : BAGARREEn 2025, Bagarre mettra fin à 10 ans de carrière avec un dernier EP, Nous étions cinq (sortie le28 février), et une tournée d’adieu. Pionniers d’une musique hybride, Bagarre a marqué la scène française en brisant les codes eten portant les luttes sociales sur scène. Chaque concert est une célébration d’amour et deliberté. 2025 sera la dernière année. La dernière année du CLUB dans lequel ils nous invitent : un lieufait pour s’aimer, sans limites, sans frontière, sans genre, sans scène ni fosse, et où la libertéest totale.

SLALOM 84 RUE DE TREVISE 59000 Lille 59