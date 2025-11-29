BAGARRE TEDAAK – BONJOUR MINUIT Saint-Brieuc
BAGARRE TEDAAK Début : 2025-11-29 à 20:30. Tarif : – euros.
En 2025, Bagarre met fin à 10 ans de carrière avec un dernier EP et une tournée d’adieu. Alors rejoignons-les une dernière fois sur le dancefloor pour envoyer valser les codes avec fougue. La première partie sera assurée par TedaAk et sa techno-rap hybride, entre absurde et dérision.Ouverture des portes à 20h30, début des concerts à 21h.
Vous pouvez obtenir votre billet ici
BONJOUR MINUIT PLACE NINA SIMONE 22000 Saint-Brieuc 22