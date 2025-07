BAGNAS POUR LES ENFANTS Marseillan

BAGNAS POUR LES ENFANTS Marseillan vendredi 1 août 2025.

BAGNAS POUR LES ENFANTS

Route de Marseillan-plage Marseillan Hérault

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Date :

Début : 2025-08-01

fin : 2025-08-31

Date(s) :

2025-08-01

Petits et grands, partez sur les traces des habitants du Bagnas, tout en vous amusant.

Route de Marseillan-plage Marseillan 34340 Hérault Occitanie +33 4 67 01 60 23 accueil@adena-bagnas.fr

English :

Young and old alike can follow in the footsteps of the Bagnas inhabitants, while having fun at the same time.

German :

Ob Groß oder Klein, begeben Sie sich auf die Spuren der Bewohner des Bagnas und haben Sie dabei jede Menge Spaß.

Italiano :

Grandi e piccini possono seguire le orme degli abitanti delle Bagnas, divertendosi allo stesso tempo.

Espanol :

Grandes y pequeños podrán seguir las huellas de los habitantes de las Bagnas, divirtiéndose al mismo tiempo.

L’événement BAGNAS POUR LES ENFANTS Marseillan a été mis à jour le 2025-07-23 par OLD Hérault OT ARCHIPEL DE THAU SETE