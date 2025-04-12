Bagnoles de Pom’ Pomme, Pomme, Pomme, Pomme ! Place du Marché Bagnoles de l’Orne Normandie
Place du Marché Bagnoles de l'Orne Normandie
Début : 2025-11-08 15:00:00
fin : 2025-11-15 17:00:00
2025-11-08 2025-11-15
Ferme cidricole en agriculture biologique où les pommes et les poires sont reines !
Ludovic et Marie-Hélène vous ouvrent les portes de leur exploitation pour partager leur passion et leur savoir-faire.
Entre vergers, moutons et fabrication artisanale, découvrez les coulisses de la production du cidre, du poiré et des délicieux jus de fruits (pomme-cassis, pomme-fraise …).
Une sortie conviviale et gourmande à ne pas manquer !
Durée: 2h Rendez-vous: lieu-dit la Noë Plaine, 61140, Bagnoles de l’Orne Normandie .
Place du Marché Office de tourisme Bagnoles de l’Orne Normandie 61140 Orne Normandie +33 2 33 37 85 66 tourisme@bagnolesdelorne.com
