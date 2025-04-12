Bagnoles de Pom’ Pomme, Pomme, Pomme, Pomme ! Place du Marché Bagnoles de l’Orne Normandie

Bagnoles de Pom’ Pomme, Pomme, Pomme, Pomme !

Place du Marché Office de tourisme Bagnoles de l’Orne Normandie Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-08 15:00:00

fin : 2025-11-15 17:00:00

Date(s) :

2025-11-08 2025-11-15

Ferme cidricole en agriculture biologique où les pommes et les poires sont reines !

Ludovic et Marie-Hélène vous ouvrent les portes de leur exploitation pour partager leur passion et leur savoir-faire.

Entre vergers, moutons et fabrication artisanale, découvrez les coulisses de la production du cidre, du poiré et des délicieux jus de fruits (pomme-cassis, pomme-fraise …).

Une sortie conviviale et gourmande à ne pas manquer !

Durée: 2h Rendez-vous: lieu-dit la Noë Plaine, 61140, Bagnoles de l’Orne Normandie .

Place du Marché Office de tourisme Bagnoles de l’Orne Normandie 61140 Orne Normandie +33 2 33 37 85 66 tourisme@bagnolesdelorne.com

English : Bagnoles de Pom’ Pomme, Pomme, Pomme, Pomme !

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Bagnoles de Pom’ Pomme, Pomme, Pomme, Pomme ! Bagnoles de l’Orne Normandie a été mis à jour le 2025-10-13 par Destination Touristique Domfront Bagnoles de l’Orne