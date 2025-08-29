Baguage des oiseaux Maison de la Réserve Naturelle Villeton

Baguage des oiseaux Maison de la Réserve Naturelle Villeton vendredi 29 août 2025.

Maison de la Réserve Naturelle Chemin du Barrat Villeton Lot-et-Garonne

Tarif : 5 – 5 – EUR

Tarif réduit

Début : 2025-08-29

fin : 2025-08-29

2025-08-29

Baguage des oiseaux.

De 8h à 11h. Maison de la Réserve VILLETON.

Accompagnés d’un agent de la Réserve Naturelle, découvrez cette activité scientifique méconnue le suivi des migrations par le baguage.

Vous appréhenderez la richesse et la diversité des espèces étudiées ainsi que les longs périples qu’elles accomplissent chaque année pour survivre.

– Inscriptions obligatoires

Maison de la Réserve Naturelle Chemin du Barrat Villeton 47400 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 88 02 57 sepanlog47@orange.fr

