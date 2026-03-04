Baguette Harry Potter, Bibliothèque Simone de Beauvoir, Rouen
Baguette Harry Potter, Bibliothèque Simone de Beauvoir, Rouen mercredi 15 juillet 2026.
Baguette Harry Potter Mercredi 15 juillet, 15h00 Bibliothèque Simone de Beauvoir Seine-Maritime
Gratuit, sur inscription
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-15T15:00:00+02:00 – 2026-07-15T15:45:00+02:00
Fin : 2026-07-15T15:00:00+02:00 – 2026-07-15T15:45:00+02:00
Des héros, de la magie et de la créativité ! Comme Harry Potter, deviens apprenti sorcier le temps d’un atelier. Viens donner vie à tes propres pouvoirs en fabriquant ta baguette magique. Un atelier dès 6 ans.
Bibliothèque Simone de Beauvoir 42, rue Henri II Plantagenêt, Rouen Rouen 76100 Quartier Grammont Seine-Maritime Normandie
© Freepik