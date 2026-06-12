Dragey-Ronthon

Bahia Tango Festival 4ème édition

Salle Chanteraine Dragey-Ronthon Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-06

fin : 2026-07-06

Date(s) :

2026-07-06

Face aux nombreux nouveaux festivaliers et au succès des cours gratuits de l’édition 2025. Nous avons décidé de continuer d’organiser le Bahia Tango festival, le premier festival de tango argentin dans la baie du Mont Saint-Michel.

Pour la quatrième édition nous voulons proposer encore plus de musique live aux festivaliers, et passer d’une soirée à un weekend complet pour continuer à créer cette alchimie si particulière entre danseurs et musiciens.

Programme du 06 juillet à Dragey

– 10h nettoyage de la plage Dragey plage

– 12h30 auberge espagnole salle chanteraine

– 14h-15h cours offert aux nettoyeurs avec Johanna et Maximiliano

– 18h-19h Tangue Eau Argentée par Johanna et Maximiliano gratuit. .

Salle Chanteraine Dragey-Ronthon 50530 Manche Normandie +33 6 79 62 54 76 bahiatangofestival@gmail.com

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English : Bahia Tango Festival 4ème édition

L’événement Bahia Tango Festival 4ème édition Dragey-Ronthon a été mis à jour le 2026-06-12 par OT MSM Normandie BIT Genêts